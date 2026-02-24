L' attore si è tolto la vita il 24 febbraio a 71 anni | soffriva di un disturbo bipolare Tra le prime a esprimere cordoglio l' attrice Hilary Duff che interpretò sua figlia in Lizzie McGuire

Robert Carradine si è suicidato il 24 febbraio, probabilmente a causa di un disturbo bipolare che affrontava da tempo. L’attore aveva 71 anni e aveva interpretato il padre di Hilary Duff nella serie

È morto l’attore Robert Carradine, che fu il padre di Hilary Duff in Lizzie McGuire. L’attore è morto suicida all’inizio di questa settimana, a 71 anni. La sua scomparsa ha lasciato sotto shock i colleghi che hanno lavorato al suo fianco, suscitando messaggi pieni di commozione e rimpianto. Hilary Duff è tornata e con lei la nostalgia Y2K X Leggi anche › Nuovo parto in acqua per Hilary Duff, è nata la quarta figlia Morto suicida Robert Carradine, il padre di Hilary Duff in Lizzie McGuire. La prima a reagire pubblicamente alla notizia della morte è stata proprio Hilary Duff, che sui suoi social ha condiviso uno scatto di quando lavorava insieme a Carradine, con un messaggio pieno di commozione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Hilary Duff piange la morte di Robert Carradine. L’attore era suo padre nella serie di successo Lizzie McGuire: “Sul set mi sono sempre sentita accudita” - facebook.com facebook

