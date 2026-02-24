Latina fuga all’alt e manovre pericolose in strada | inseguimento da film in città

Un uomo ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia a Latina, provocando un inseguimento per le vie della città. La fuga è iniziata dopo che gli agenti hanno disposto l’alt, ma lui ha accelerato e ha fatto manovre rischiose tra le auto in circolazione. La polizia ha fermato il veicolo in una zona trafficata, trovando l’uomo in stato di alterazione e senza patente. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’automobilista.

Latina, 24 febbraio 2026 – La polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. In particolare i poliziotti della squadra mobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pionieri della Bonifica un’autovettura che, alla loro vista, si è data a precipitosa fuga nonostante l’alt intimato con dispositivi acustici e luminosi. Ne è scaturito un inseguimento per le vie cittadine durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose ad alta velocità, è transitato anche nei pressi di un plesso scolastico e ha messo a rischio pedoni e altri utenti della strada. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Alt ignorato e fuga ad alta velocità: auto si schianta durante l'inseguimento da film, un arresto e un uomo in fugaNella notte tra sabato e domenica, un inseguimento tra forze dell'ordine e un'auto in fuga ha trasformato le strade tra il Riminese e il Cesenate in un palcoscenico da film.

Auto in fuga all'alt della Polizia locale, inseguimento in città: uomo alla guida con patente sospesaNel fine settimana, la Polizia Locale di Ravenna ha intensificato i controlli sul territorio, includendo anche un inseguimento in città.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Latina, fuga all’alt della Polizia: denunciato per guida senza patente e sotto effetto di droga; Latina, fuga spericolata in auto: denunciato uomo per resistenza e guida sotto effetto di stupefacenti; Fermato dai poliziotti, ingerisce cocaina e poi scappa: inseguito dalla pattuglia; Dove vedere Benevento-Latina in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Latina, fuga all’alt e manovre pericolose in strada: inseguimento da film in cittàNe è scaturito un inseguimento per le vie cittadine durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose ad alta velocità, è transitato anche nei pressi di un plesso scolastico e ha messo a ... ilfaroonline.it

Latina, fugge all’alt della polizia e ingerisce cocaina durante l’inseguimentoNe è nato un inseguimento per diverse strade cittadine. Durante la fuga il conducente avrebbe effettuato manovre pericolose a velocità sostenuta, transitando anche nei pressi di un istituto scolastico ... latinapress.it

Bunker in villa con fuga di via sotto la cucina: operazione della DIA con maxi sequestro di beni per circa 10 milioni tra le province di Roma e Latina Il maggior indagato, narcotrafficante e considerato il "capo dei capi" nel pontino è un originario di Aprilia, arrest - facebook.com facebook