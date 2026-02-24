L' Atalanta aspetta il Dortmund Palladino In campo in 23mila

L'incontro tra l'Atalanta e il Borussia Dortmund si è reso necessario dopo il calo di concentrazione durante la trasferta, che ha portato a due reti subite. Palladino ha annunciato che circa 23mila tifosi saranno presenti allo stadio per sostenere la squadra. La sfida si preannuncia difficile, ma il tecnico nerazzurro resta determinato a dare battaglia. La partita rappresenta un'occasione importante per i bergamaschi di riscatto.

"Sarà un'impresa non facile, ma ci crediamo", dice il tecnico nerazzurro BERGAMO - Una partita tutta da vivere, al di là dei due gol incassati all'andata. Con la spinta del pubblico per tentare l'impresa impossibile. L'Atalanta sfiderà domani il Borussia Dortmund nei playoff della Champions League (calcio d'inizio alle 18.45, a Bergamo): "Indubbiamente la partita di Napoli ci darà grande autostima e consapevolezza nei nostri mezzi, domani affronteremo un avversario di un livello importante - ha dichiarato Raffaele Palladino in conferenza -, lo abbiamo visto all'andata, sarà una partita molto bella: sarà un'impresa non facile, ma ci crediamo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Riecco il Dortmund, Palladino carica l’Atalanta: “Inseguiamo un sogno: non saremo in 23, ma in 23mila”Il Borussia Dortmund ha riacceso l’interesse della tifoseria bergamasca, dopo aver vinto 2-0 all’andata.

Atalanta, Palladino svela: «La Champions ci dà stimoli incredibili. Il Borussia Dortmund è forte, vogliamo metterli in difficoltà»Palladino ha dichiarato che la presenza dell’Atalanta in Champions League rende la squadra più motivata, soprattutto in vista della sfida contro il Borussia Dortmund.

Dortmund-Inter 0-2: gol e highlights | Champions League

NM LIVE - Carmine Esposito: Il Napoli ha fatto una buona gara contro l'Atalanta, sono rammaricato per gli errori arbitrali, il secondo posto è alla portata degli azzurriNAPOLI - CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti ... napolimagazine.com

Atalanta-Dortmund, il pronostico: la Dea punta sulla New Balance Arena per la rimontaPronostico Atalanta-Dortmund quote analisi statistiche precedenti ritorno playoff Champions in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 21 ... gazzetta.it

«Aspetta un secondo che fanno il controllo di routine». Chiffi si ritrova al centro della scena nel corso del match tra Atalanta e Napoli, quando Gutierrez segna il gol che però viene annullato. La frase usata dall’arbitro, registrata grazie alla Ref Cam, dice tutto s - facebook.com facebook

#Maldini alla #Lazio, scambio documenti in corso tra club. Si aspetta ultimo ok definitivo dell’Atalanta per autorizzare Daniel a raggiungere #Roma già in serata. Domani le visite mediche. @ManuBaio x.com