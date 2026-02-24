L’assessore-sceriffo Adriatici condannato a dodici anni di reclusione Le parti civili | Una sentenza che fa credere nella Giustizia

Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza di Voghera, è stato condannato a dodici anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui, un uomo con problemi mentali, in piazza Meardi nel luglio 2021. La sentenza deriva dalla valutazione del suo comportamento durante l’episodio, che ha scosso la comunità locale. Le parti civili affermano che questa decisione dimostra che la giustizia può fare il suo corso. La sentenza è stata definitiva dopo un lungo processo.

Dodici anni di reclusione. È la pena inflitta ieri a Massimo Adriatici, l'ex " assessore-sceriffo " leghista alla Sicurezza di Voghera, ritenuto colpevole dell'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne con problemi mentali freddato con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina pavese la sera del 20 luglio 2021. Una condanna pesantissima – arrivata oltretutto con un rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena –, otto mesi in più di quella richiesta in aula dal Procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone (11 anni e 4 mesi). Per la procura Adriatici quella sera svolgendo una " ronda armata " non autorizzata.