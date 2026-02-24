L’articolo dimenticato di Pier Paolo Pasolini contro l’aborto facile Non si toglie la vita

Pier Paolo Pasolini scrisse una lettera contro l’aborto facile, perché riteneva che si togliesse la vita. Due mesi prima del suo articolo sul «Corriere della Sera», l’autore inviò una missiva a «Amica» in cui esprimeva la sua opinione sulla tutela dei bambini. La sua posizione si basa sulla convinzione che ogni vita meriti rispetto e protezione. Questo documento nascosto rivela una parte meno nota del pensiero del poeta e intellettuale.

Due mesi prima del noto testo uscito sul «Corriere della Sera» lo scrittore inviava ad «Amica» una lettera in favore dei bimbi. «Cara lettrice, se tua madre avesse abortito tu non saresti qui. Io posso odiarti, ma anche amarti. Amo il mio amore per te, ma anche l’eventuale odio reciproco fa parte della vita. Non si può abrogare una creatura, anche nei primi, incerti stadi della sua esistenza». Queste parole sono state scritte da Pier Paolo Pasolini e provengono da un breve intervento uscito sul numero del 24 novembre 1974 del settimanale femminile Amica, edito dal Corriere della Sera. Quello stesso Corriere della Sera su cui di lì a poco, il 19 gennaio del 1975, Pasolini firmerà il suo discusso editoriale incentrato sull’interruzione di gravidanza e intitolato «Il coito, l’aborto, la falsa tolleranza del potere, il conformismo dei progressisti». 🔗 Leggi su Laverita.info

