Larissa Iapichino vince il World Indoor Tour! Il massimo trofeo parla italiano | wild-card e assegno E per Dosso…

Larissa Iapichino ha conquistato il titolo al World Indoor Tour, grazie alla sua prestazione durante l’ultima tappa a Dosso. La vittoria deriva dal record personale migliorato in una gara cruciale, che le ha permesso di ottenere il trofeo e un premio in denaro. La vittoria italiana si è concretizzata con una performance intensa e determinata, lasciando il pubblico emozionato. La prossima sfida si avvicina, e lei si prepara con entusiasmo.

Larissa Iapichino ha vinto il World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto. La toscana ha prevalso in due gare di salto in lungo nelle ultime settimane (a Karlsruhe e a Torun) e si è così meritata il prestigioso trofeo, che arricchisce il suo palmares: nelle ultime due stagioni aveva alzato al cielo la Diamond League, imponendosi nelle finali del circuito più prestigioso all'aperto, e ora è arrivato anche una gioia sotto al tetto. La Campionessa d'Europa indoor, che aveva aperto l'annata agonistica con un bel balzo da 6.93 metri, si è garantita anche u n assegno da 10.