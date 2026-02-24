L’arbitro fischia un fallo da espulsione ma il bomber ’scagiona’ l’avversario | Ha preso il pallone non lo butti fuori

L’arbitro ha espulso un giocatore dopo aver fischiato un fallo, ma il bomber ha contestato la decisione, spiegando che l’avversario ha preso il pallone e non ha commesso fallo. La scena si è svolta durante una partita importante, attirando l’attenzione dei tifosi presenti. L’atleta, con oltre 170 gol segnati nella Vigor Fucecchio di calcio a 5, ha cercato di chiarire la dinamica al direttore di gara. La questione rimane aperta tra le proteste delle due squadre.

Fucecchio, 24 febbraio 2026 – Idraulico di professione ed oltre 170 reti con la maglia della Vigor Fucecchio di calcio a 5, dove è cresciuto fino a esordire in prima squadra negli ultimi due campionati di Serie C1, massima categoria regionale. Ma Aldo Qevani, pivot albanese classe 2004, non è solo un bomber, in campo è anche un campione di fair play. In un periodo in cui hanno tenuto banco le simulazioni e l'esultanza per essere riusciti a 'ingannare' a proprio favore l'arbitro nel calcio dei fuoriclasse milionari, sono il futsal dilettantistico e il giovane attaccante del sodalizio fucecchiese a regalarci una bella pagina di sport.