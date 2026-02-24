L'arbitro Chiffi riparte dalla B dopo Atalanta-Napoli | nessun errore in Milan-Parma per Piccinini

L’arbitro Chiffi torna a dirigere partite in Serie B dopo le polemiche legate all’episodio durante Atalanta-Napoli, che sono state oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. La decisione di non sospenderlo deriva dall’analisi delle sue decisioni nel match, dove non sono stati riscontrati errori significativi. Piccinini, invece, ha evitato sanzioni dopo l’esame delle sue chiamate in Milan-Parma. Entrambi riprendono il lavoro senza ulteriori conseguenze.

Dopo gli episodi contestati in Milan-Parma e Atalanta-Napoli, niente stop disciplinare per Chiffi e Piccinini. I vertici arbitrali parlano di errori tecnici soprattutto per il match di Bergamo: possibile designazione in Serie B per l'arbitro della sezione di Padova ma nessuna sospensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La moviola di Milan-Parma: insufficiente l’arbitro Piccinini. L’analisi degli episodi chiaveL’arbitro Piccinini ha commesso errori decisivi durante Milan-Parma, partita della 26ª giornata di Serie A.

Caos Arbitri: l’AIA ferma Chiffi dopo Bergamo, graziato Piccinini tra le polemiche del MilanChiffi è stato sospeso dopo le decisioni contestate a Bergamo, mentre Piccinini è stato graziato, suscitando aspre polemiche tra i tifosi del Milan.

