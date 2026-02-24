Laporta | Messi sarebbe potuto tornare al Barça dopo il Psg vorrei erigergli una statua accanto a quella di Cruyff

Laporta rivela che Messi avrebbe potuto ritornare al Barcellona dopo il Paris Saint-Germain, perché la sua uscita non era definitiva. Il presidente spiega di aver discusso con l’attaccante, sottolineando che il club avrebbe potuto riaccoglierlo senza difficoltà. In più, Laporta ha detto di voler erigere una statua in onore di Messi, collocandola accanto a quella di Cruyff. La sua testimonianza apre nuovi dettagli sulla possibilità di un ritorno del campione argentino.

Oggi è uscito il libro del presidente del Barcellona Joan Laporta " This is how we saved Barça " (" Così abbiamo salvato il Barça "), in cui racconta i suoi cinque anni di presidenza. Marca ha avuto accesso in anteprima ad alcuni estratti: La partenza di Messi: " Sebbene suo padre fosse comprensivo, la sua cerchia dava l'impressione di non esserlo. Abbiamo trovato una soluzione: un contratto a lungo termine con una prima fase da giocatore del Barça e una seconda in prestito a una squadra della Mls, qualcosa che però sembrava infrangere le regole della Liga. Dai vertici, ci dicono che avremo dovuto firmare un accordo per vendere una percentuale dei diritti televisivi per cinquant'anni attraverso un fondo chiamato Cvc.