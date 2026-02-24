Lapora rifiutò 250 milioni per Yamal a 17 anni | Ci credevano pazzi

Lapora rifiutò 250 milioni di euro per Yamal a 17 anni perché credeva nel suo talento. La decisione sorprendette molti, poiché il club aveva ricevuto un’offerta record. Yamal, giovane promessa, continuò a giocare con continuità nella squadra principale, attirando attenzione da grandi club europei. La scelta di Lapora rifletteva la fiducia nel potenziale del ragazzo, che ora si sta affermando come uno dei più promettenti del calcio.

Nel panorama del calcio internazionale emergono talvolta retroscena che cambiano la percezione di una stagione storica. Un rilievo recente riguarda Lamine Yamal, al centro di una scelta che ha segnato profondamente il Barcellona. L'ex presidente blaugrana ha raccontato dettagli inediti legati a una possibile cessione e al valore futuro del giovane attaccante, offrendo una lettura della gestione sportiva e finanziaria del club in quel periodo. Durante la presentazione del nuovo libro, è stata rivelata una decisione che ha attirato l'attenzione globale: il Barcellona ha rifiutato una proposta di 250 milioni di euro per il cartellino di Lamine Yamal, arrivata dal Paris Saint-Germain dopo gli Europei del 2024.

Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa da un amico dopo un rifiutoZoe Trinchero, ragazza di 17 anni, è stata trovata morta a Nizza Monferrato, nell’Astigiano.