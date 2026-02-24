L’anno decolla con il concerto

Il concerto di apertura ha attirato molte persone, perché segna l’inizio del nuovo anno accademico del Conservatorio Rossini. La scelta di organizzarlo al Teatro Sperimentale ha coinvolto studenti e docenti, che hanno preparato un programma ricco di brani classici. L’evento ha visto la partecipazione di giovani musicisti in crescita, pronti a mostrare il loro talento. La serata si è conclusa con entusiasmo tra applausi e commenti positivi.

E' ormai una consolidata tradizione quella di celebrare con un concerto l'inaugurazione del nuovo anno accademico del Conservatorio Rossini (Teatro Sperimentale, giovedì 26 febbraio, ore 21). Un evento quest'anno molto particolare, a partire dal titolo "Rossini. un bel pasticcio - vengo anch'io - (uno spettacolo da fare)" che è il frutto di un progetto cui hanno collaborato i solisti e l'orchestra del Rossini, diretti da Luca Ferrara, l'ensemble strumentale e vocale dell'Istituto comprensivo "G. Gaudiano", diretto da Salvatore Francavilla e Andres Langer, e il Coro di voci bianche "Il Giardino delle Voci", guidato da Aldo Cicconofri.