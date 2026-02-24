L' allarme al 118 | Sento che sto per partorire vi prego aiutatemi

Un'ambulanza del Suem 118 ha risposto prontamente a una chiamata di emergenza, perché una donna sentiva di dover partorire. La madre ha avvertito il personale di un'imminente nascita e ha chiesto aiuto immediato. L'equipaggio, composto dal medico Giulia Stefani e dall'infermiere Giuseppe Di Martino, ha assistito la donna durante il parto. Il bambino è nato sano in casa, mentre i genitori sono felici dell'esito positivo. La nascita si è conclusa senza complicazioni.

Il bimbo è nato in casa, è sano e mamma e papà sono felicissimi. Se tutto è andato a buon fine il merito è di un equipaggio del Suem 118 coordinato dal dottor Andrea Paoli che ha visto operativi il medico Giulia Stefani e l'infermiere Giuseppe Di Martino. Oggi 24 febbraio alle 7,25 del mattino è pervenuta al 118 una telefonata da un'abitazione dell'immediata periferia di Padova: «Ho contrazioni frequenti e ritmiche, sto per partorire, vi prego aiutatemi». La macchina organizzativa dei soccorsi si è mossa in tempi rapidi e il risultato è stato ottimale. All'attività hanno partecipato attivamente anche i volontari della Croce Rossa giunti con un mezzo a casa della donna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Allarme igienico a Lago Patria: topi giganti nella postazione 118, operatori costretti a lavorare nel degradoGli operatori sanitari dell'area flegrea-domitia affrontano emergenze mediche e condizioni di lavoro insostenibili. cronachedellacampania.it

