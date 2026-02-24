L’alcolock diventa operativo Costa 2mila euro ecco chi lo deve installare
Il governo ha reso obbligatorio l’uso dell’alcolock per chi ha già ricevuto sanzioni per aver guidato con tassi di alcol nel sangue superiori a 0,8 gl. La misura, che richiede un investimento di circa 2.000 euro, mira a ridurre gli incidenti stradali causati dall’uso di alcool. I veicoli coinvolti devono essere dotati di questo dispositivo prima di poter tornare in circolazione. La novità riguarda circa 10.000 conducenti interessati.
L'installazione del dispositivo è obbligatoria per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 gl.
L'alcolock obbligatorio in auto costa 2mila euro: i modelli, chi deve montarlo e quali multe si rischianoL'introduzione dell'alcollock obbligatorio in auto, che può costare fino a 2mila euro, deriva da una decisione del governo per ridurre gli incidenti causati dalla guida sotto l’effetto di alcol.
Ubriachi alla guida, scatta l'alcolock: chi deve installarlo e quanto costaUn aumento dei controlli ha portato all’introduzione dell’alcollock sulle strade italiane, a causa dei numerosi incidenti collegati alla guida in stato di ebbrezza.
