L’alcolock diventa operativo Costa 2mila euro ecco chi lo deve installare

Il governo ha reso obbligatorio l’uso dell’alcolock per chi ha già ricevuto sanzioni per aver guidato con tassi di alcol nel sangue superiori a 0,8 gl. La misura, che richiede un investimento di circa 2.000 euro, mira a ridurre gli incidenti stradali causati dall’uso di alcool. I veicoli coinvolti devono essere dotati di questo dispositivo prima di poter tornare in circolazione. La novità riguarda circa 10.000 conducenti interessati.

L’installazione del dispositivo è obbligatoria per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 gl. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

L'alcolock obbligatorio in auto costa 2mila euro: i modelli, chi deve montarlo e quali multe si rischianoL'introduzione dell'alcollock obbligatorio in auto, che può costare fino a 2mila euro, deriva da una decisione del governo per ridurre gli incidenti causati dalla guida sotto l’effetto di alcol.

Ubriachi alla guida, scatta l'alcolock: chi deve installarlo e quanto costaUn aumento dei controlli ha portato all’introduzione dell’alcollock sulle strade italiane, a causa dei numerosi incidenti collegati alla guida in stato di ebbrezza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Alcolock, è operativo. Cosa comporta: multe e criticità; Alcolock obbligatorio: dispositivi e officine autorizzate; Errori e carenze nella manutenzione alla base dei disastri ferroviari; Rcg sposta il TransFER tra Verona e la Germania su Duisburg.

Alcolock, da oggi non è più un annuncio: l’obbligo diventa operativo e cambia la vita (e l’auto) di migliaia di guidatoriDal decreto alla pratica: due modelli autorizzati, installatori ufficiali e nuove regole. Tutto quello che serve sapere per non farsi trovare impreparati ... lasicilia.it

L’alcolock diventa operativo, anche per camion e furgoniIl Portale dell’Automobilista ha pubblicato i primi due nomi dei dispositivi alcolock approvati per l’installazione sugli autoveicoli. Diventa così pienamente operativo l’obbligo d’installarli nei cas ... trasportoeuropa.it

Scatta l'obbligo dell'alcolock in auto: come funziona e quanto costa installarlo - facebook.com facebook

Alcolock ora è ufficiale, chi deve installarlo e quanto costa x.com