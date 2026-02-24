L' alcolock diventa obbligatorio ecco cosa cambia

L’introduzione dell’obbligo di alcollock ha portato a un cambiamento nelle regole di sicurezza stradale. La decisione nasce dalla necessità di ridurre gli incidenti causati da guidatori ubriachi. Ora, alcuni automobilisti devono soffiare nel dispositivo prima di mettere in moto, una misura che mira a controllare l’uso di alcool prima di partire. Questa novità interessa chi ha commesso infrazioni e coinvolge anche le auto aziendali. La novità entra in vigore da subito.

Soffiare prima di accendere il motore diventa un passaggio obbligato. Almeno per alcuni automobilisti. Dal 23 febbraio, con l'attuazione definitiva del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, diventa operativo l'alcolock: un sistema che impedisce l'avviamento del veicolo se rileva alcol nell'organismo del conducente. Il provvedimento riguarda esclusivamente chi è stato condannato per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. La norma era stata varata mesi fa, ma solo ora sono stati chiariti gli aspetti pratici. Sul Portale dell'Automobilista è comparso l'elenco dei dispositivi approvati e delle officine autorizzate al montaggio.

