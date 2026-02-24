Da ora in avanti, alcuni automobilisti saranno tenuti a soffiare nell’alcolock prima di avviare il motore. La misura, resa obbligatoria, riguarda specifici veicoli e situazioni, introducendo un nuovo obbligo per chi deve rispettare questa norma. La modifica riguarda chi utilizza determinati mezzi e si applica prima di mettere in moto il veicolo.

Soffiare prima di accendere il motore diventa un passaggio obbligato. Almeno per alcuni automobilisti. Dal 23 febbraio, con l’attuazione definitiva del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, diventa operativo l’alcolock: un sistema che impedisce l’avviamento del veicolo se rileva alcol nell’organismo del conducente. Il provvedimento riguarda esclusivamente chi è stato condannato per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. La norma era stata varata mesi fa, ma solo ora sono stati chiariti gli aspetti pratici. Sul Portale dell’Automobilista è comparso l’elenco dei dispositivi approvati e delle officine autorizzate al montaggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'alcolock diventa obbligatorio, ecco cosa cambia

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Alcolock obbligatorio: costi, sanzioni e dettagli operativi; L’Alcolock diventa obbligatorio, pubblicato l’elenco degli installatori: i dubbi sull’utilizzo; L'alcolock in auto diventa obbligatorio: i modelli, chi deve montarlo e quali multe si rischiano; L'alcolock è obbligatorio da oggi: come funziona.

Costo, obblighi e funzionamento dell'alcolockSecondo la definizione delL’Unione europea (Ue) l' alcolock è un sistema di controllo automatico progettato per impedire la guida con alcol in eccesso, richiedendo al conducente di soffiare in un ... it.motor1.com

Alcolock obbligatorio: al via la fase operativa per i condannati per guida in stato di ebbrezzaEntra finalmente nella fase attuativa l’obbligo di installazione dell’alcolock per gli automobilisti condannati in via definitiva per guida in stato di ... trend-online.com

#R101FuoriOndanews: diventa operativo l’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero - facebook.com facebook

L’alcolock diventa operativo. Costa 2mila euro, ecco chi lo deve installare ilsole24ore.com/art/l-alcolock… x.com