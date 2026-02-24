Lala attacca la candidatura di Sodano | Agrigento ha bisogno di futuro non di dinosauri

Roberta Lala critica la candidatura di Sodano, sostenendo che Agrigento necessita di un volto nuovo invece di figure del passato. La sua dichiarazione deriva dalla scelta di affidare il ruolo a un ex sindaco e senatore, ritenuti troppo legati a un passato ormai superato. Lala sottolinea che la città merita un futuro diverso e più innovativo. Le sue parole arrivano in un momento di discussioni sulla direzione politica di Agrigento.

L’esponente di Italia Viva critica la scelta dell’ex senatore e invoca un cambio di passo. “Basta giochi di palazzo, serve una nuova classe dirigente” “Agrigento ha bisogno di altro, i dinosauri affidiamoli ai musei”. È l’affondo di Roberta Lala, esponente di Italia Viva, che interviene nel dibattito politico cittadino dopo l’individuazione dell’ex senatore ed ex sindaco Calogero Sodano come candidato. Secondo Lala, “non contenti dei disastri causati nell’ultima amministrazione, i dinosauri della politica agrigentina continuano a voler dettare il bello e il cattivo tempo con estrema protervia, senza curarsi di una città che ha bisogno di proiettarsi al futuro”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

