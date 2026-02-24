L’agnello pomarancino Cena evento

Il nome “Agnello Pomarancino” si lega a una razza rustica che prospera sui terreni collinari di Pomarance, a causa del suo carattere resistente. Questa specie rischiava di scomparire, ma il sostegno di associazioni locali ha preservato la sua presenza. Il ristorante Theca di Pomarance ha deciso di promuoverne la qualità, inserendo nel menù piatti che valorizzano questa carne unica. La passione per la tutela delle tradizioni alimentari si traduce in questa iniziativa concreta.

POMARANCE Una razza molto rustica, a proprio agio sui terreni collinari difficili. Quella dell’ agnello pomarancino è una specie che avrebbe rischiato di essere dimenticata se non fosse stato per la volontà di realtà come il Consorzio dell’Agnello Pomarancino, impegnate a garantire la biodiversità toscana, e di realtà come il ristorante Theca di Pomarance, che si fa ambassador sul proprio territorio di una tale eccellenza di nicchia. È in questa attività costante di valorizzazione che rientra la serata evento del 26 febbraio, prenotando al ristorante Theca: un esclusivo quattro mani tra il resident chef di Theca, Carmelo Giardina (nella foto), e il collega Leandro Luppi, ristorante Vecchia Malcesine, una stella Michelin in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

