Lady Chef pontine conquistano Casa Sanremo | eccellenza e passione

Le chef pontine hanno attirato l'attenzione a Casa Sanremo, grazie alla loro passione e abilità in cucina. La loro partecipazione è nata dall’interesse di mettere in mostra i sapori locali e valorizzare il talento femminile nel settore gastronomico. Con piatti che combinano tradizione e creatività, hanno riscosso consensi tra il pubblico presente. La loro presenza rappresenta un momento di orgoglio per la provincia di Latina e si prepara a lasciar traccia nel festival.

Quattro chef pontine a Casa Sanremo: eccellenza gastronomica e orgoglio femminile. Quattro cuoche della provincia di Latina sono tra le protagoniste di Casa Sanremo, in occasione della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Adalgisa Fava, Maria Leo, Roberta Del Bono e Rosa Nutolo, insieme ad altre 150 colleghe provenienti da tutta Italia e dalla Germania, dal 23 al 28 febbraio saranno impegnate nella preparazione di pasti, aperitivi e buffet, oltre che nell'accoglienza e nel servizio dedicato agli ospiti della kermesse. Un impegno che valorizza il talento e la professionalità delle cuoche italiane in uno dei palcoscenici mediatici più importanti del Paese.