Lactalis Italia lancia la nuova Business Unit Out Of Home | un portafoglio unico per la ristorazione professionale

Lactalis Italia ha creato la nuova Business Unit “Out Of Home” per rispondere alla crescente domanda del settore ristorazione professionale. La causa di questa scelta deriva dalla voglia di offrire prodotti più mirati e soluzioni su misura per i ristoratori. La divisione si concentra su un portafoglio di prodotti diversificati, pensati per facilitare il lavoro degli operatori e migliorare l’esperienza del cliente finale. In questo modo, l’azienda punta a consolidare la propria presenza nel mercato horeca.

Lactalis Italia accelera nel mercato della ristorazione professionale con il lancio della nuova Business Unit Out of Home, un progetto strategico pensato per offrire soluzioni complete e innovative agli operatori del settore food service. Il mercato del fuori casa in Italia vale circa 100 miliardi di euro, pari al 34% della spesa complessiva in consumi food & beverage, e sta evolvendo verso modelli sempre più strutturati e professionali. In questo contesto, Lactalis si propone come partner unico per gli operatori horeca, combinando consulenza, innovazione e un portafoglio prodotti di qualità costante, capace di semplificare il lavoro quotidiano dei professionisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

