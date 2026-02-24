La vita privata di Leo Gassman e il rapporto col papà Alessandro

Leo Gassman ha deciso di condividere dettagli sulla sua vita privata e sul rapporto con il padre, Alessandro, dopo aver vissuto momenti intensi nel mondo dello spettacolo. La sua presenza a Sanremo nel 2023, a tre anni dalla partecipazione come giovane artista, ha attirato l’attenzione dei media. Il cantante ha spiegato come le emozioni e le sfide personali abbiano influenzato il suo percorso professionale. Ora, Leo si prepara a affrontare il palco con nuove motivazioni.

Il cantante torna a Sanremo con il brano 'Naturale'. Andiamo alla scoperta della sua sfera privata Leo Gassman è figlio del celebre attore Alessandro e nipote dell'indimenticato Vittorio. Vincitore della sezione Nuove Proposte del 2020, il cantante è tornato al Festival di Sanremo come big nel 2023 e adesso, a tre anni da quell'esperienza, calca di nuovo l'importante palco portando in gara il brano 'Naturale'. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Dalla famiglia all'amore: scopriamolo insieme. Leo Gassman nasce a Roma il 22 novembre 1998. La sua è un'illustre famiglia, attiva tanto al cinema quanto in televisione di straordinari successi. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo, Tredici Pietro e Leo Gassman: gli auguri dei papàGianni Morandi ha condiviso sui social un messaggio affettuoso per il figlio Tredici Pietro, in occasione dell’avvio di Sanremo.

Alessandro Gassman spiega perché non andrà a Sanremo, ma seguirà il figlio Leo da casa: «Tiferò e cercherò di far votare più gente possibile per il mio cantante pop preferito»Alessandro Gassmann ha deciso di non partecipare a Sanremo, a causa delle restrizioni del festival e per sostenere il figlio Leo.

Leo Gassmann al Festival di Sanremo con la sua “Naturale” fa gli auguri al padre Alessandro che compie 61 anni oggi e dice: “Se fossi a casa Farei il tifo per il mio amico Eddie Brock”. Tutto gli aggiornamenti su Rainews.it #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Dal Green Carpet di #Sanremo2026, le interviste a Leo Gassmann e Malika Ayane x.com