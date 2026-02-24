La vet Monica Pais | Sterilizzare è la scelta giusta

La veterinaria Monica Pais sostiene che sterilizzare gli animali è fondamentale per ridurre il randagismo e la sofferenza degli animali abbandonati. La scelta, spesso difficile per i proprietari, evita nascite incontrollate e aiuta a controllare il numero di animali senza famiglia. Durante la giornata mondiale dedicata alla sterilizzazione, si ribadisce l’importanza di questa pratica per salvare vite e migliorare il benessere animale. Molti si interrogano su come promuovere questa soluzione tra i cittadini.

Roma, 24 feb. (askanews) – 24 febbraio, giornata mondiale della sterilizzazione animale: una scelta che mette in ansia tanti proprietari di cani e di gatti ma che è essenziale per limitare le nascite, il randagismo, e la brutta fine che fanno troppi cuccioli e adulti sulle nostre strade e nelle nostre campagne. Lo dicono i veterinari come Monica Pais, fondatrice con il marito e collega Paolo Briguglio della Clinica Veterinaria Duemari di Oristano, dove con lo staff cura centinaia di randagi l’anno. Pais ha anche fondato, e presiede, la Onlus Effetto Palla per gli animali di nessuno. Pais, perché sterilizzare è importante? “Parliamo dei vantaggi innegabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Randagismo e bisturi, duemila sterilizzazioni in Sardegna. La guida di Monica Pais gazzettasarda.com/contenuto/0/11… - 24/2 Giornata Mondiale della sterilizzazione animale. Bilancio dell’Associazione Effetto Palla ODV, fondata dalla dott.Monica Pais: 2000 x.com

Monica Pais, medico chirurgo veterinario, è la dottoressa degli animali. Oltre alla sua attività privata, cura i randagi segnalati dalle autorità locali nella provincia di Oristano. Tante iniziative sono possibili grazie alla onlus Effetto Palla, dal nome del cane la cui - facebook.com facebook