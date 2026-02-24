Eva ha deciso di mostrare le sue opere mercoledì 4 marzo alle 18.30, perché vuole aprire una finestra sul suo mondo attraverso l’arte. La mostra “La versione di Eva: il corpo si fa voce” presenta ritratti e installazioni che raccontano esperienze personali e sfide quotidiane. L’evento si svolge presso una galleria nel centro della città, attirando appassionati di arte e curiosi locali. La serata promette di essere un momento di confronto e scoperta.

Si terrà mercoledì 4 marzo alle ore 18.30 il vernissage della mostra ": il corpo si fa voce" di Gemma R. Gonçalves da Silva e il CaraDonna Collective presso l'Accademia d'Ungheria a Palazzo Falconieri in Via Giulia 1, Roma. La mostra sarà visitabile fino al 13 marzo. La mostra fotografica è stata realizzata per la Giornata Internazionale della Donna. L'esposizione celebra un percorso decennale di ricerca sull'identità curato dalla fotografa Gemma R. Gonçalves da Silva e dal 2025 dal team CaraDonna Collective un gruppo di Donne che ha aderito al progetto: Patty, Lucia, Daniela, Simona, Martina, Germana e Michela.

Adamo ed Eva - La versione dei fatti.

