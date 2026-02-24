La versione di Cinturrino | Volevo spaventarlo non ucciderlo I colleghi sapevano della pistola nello zaino

Carmelo Cinturrino ha ammesso di aver sparato, spiegando di aver voluto solo spaventare e non uccidere il pusher Abderrahim Mansouri. Durante un lungo interrogatorio nel carcere di San Vittore, il poliziotto di 41 anni ha confermato che sapeva della pistola nello zaino e ha precisato le sue intenzioni. La sua versione dei fatti si scontra con le accuse di omicidio volontario. La vicenda continua a tenere banco nel dibattito pubblico.

Milano – Due ore di interrogatorio a San Vittore in cui Carmelo Cinturrino, il poliziotto di 41 anni in carcere con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso il pusher Abderrahim Mansouri, ha confessato davanti al gip Domenico Santoro di aver sparato. È stato un interrogatorio circoscritto al fatto-omicidio, ha confermato in serata il procuratore capo Marcello Viola, presente in carcere. Trattandosi di interrogatorio di convalida del fermo, non ci sarebbero state domande sul quadro generale in cui è maturata l’uccisione di Mansouri, né su eventuali fiancheggiatori, elementi che non rilevavano ai fini della (scontata) convalida e che saranno approfonditi nelle prossime settimane, stando a quello che ha confermato la procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La verità di Valeria, la compagna di Cinturrino: Carmelo è un bravo agente, in prima linea in posti schifosi come Corvetto. Dov’erano prima quelli che ora lo accusano?Lo sfogo della donna: Stanno rigirando la frittata rovesciandogli addosso accuse assurde, come quella di taglieggiare gli spacciatori. I colleghi? Lo ammiravano e gli chiedevano consigli. L’ex agent ... ilgiorno.it

Carmelo Cinturrino: «Ho avuto paura, ho sparato perché ho perso la testa». Quello che sappiamo finora sul caso di RogoredoL’assistente capo della Polizia di Stato è stato fermato per la morte di Abderrahim Mansouri, il 26 gennaio, nel boschetto di Rogoredo. È accusato di omicidio volontario ... vanityfair.it

Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l'accusa di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto dello spaccio di Rogoredo. Le indagini hanno smentito la versione iniziale del poliziotto che aveva detto di aver sparato perc - facebook.com facebook

