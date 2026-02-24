La versione degli arbitri | Milan regolare la rete di Troilo Napoli c' era il gol di Gutierrez

Dopo aver rivisto le decisioni, Dino Tommasi sostiene che il gol di Troilo per il Milan sia regolare, mentre quello di Gutierrez per il Napoli sia valido. La sua analisi si concentra sugli episodi più discussi del fine settimana, evidenziando errori da parte degli arbitri e del VAR. Tommasi sottolinea come le immagini abbiano confermato alcune decisioni, ma anche come altre abbiano causato confusione. La situazione resta complicata e difficile da valutare con certezza.

Ospite di Open Var, il format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l'ex arbitro e oggi componente Can Dino Tommasi ha analizzato gli episodi più controversi dell'ultimo weekend di campionato. Due le partite che hanno regalato i casi più discussi: Atalanta-Napoli e Milan-Parma. Arbitro Chiffi, con Aureliano e Di Paolo al Var, Atalanta-Napoli (2-1) ha fatto parlare prima per il rigore revocato a Hojlund dopo il presunto contatto con Hien: "Decisione assolutamente corretta. Non c'è alcun fallo del difensore dell'Atalanta, Hojlund cerca il contatto mentre Hien è fermo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milan-Parma e il gol di Troilo, Open VAR: “Secondo me è regolare”Il gol di Troilo durante Milan-Parma ha generato discussioni perché l’Open VAR ha ritenuto regolare l’azione.

Dal gol convalidato a Troilo a quello tolto a Gutierrez: la moviolaUna decisione arbitrale ha scatenato proteste di Milan e Napoli: il gol di Troilo è stato confermato, mentre quello di Gutierrez è stato annullato.

