La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend

La scoperta di un antico mosaico a Verona ha attirato numerosi appassionati di archeologia. La scoperta è avvenuta durante lavori di restauro in un edificio storico nel centro della città. La mattina di sabato, alle 9.30, i visitatori possono esplorare il Capitolium attraverso la realtà aumentata. Questo evento offre un modo innovativo per conoscere il passato romano di Verona, coinvolgendo il pubblico con tecnologie moderne. L’appuntamento si svolge nel cuore della città, vicino alla Verona sotterranea.

SABATO 28 FEBBRAIO – ORE 9.30. VERONA TIME MACHINE – IL CAPITOLIUM IN REALTÀ AUMENTATA. Un tour unico per scoprire la Verona romana. Il percorso tocca sette punti d’interesse nel centro storico, seguendo la viabilità originaria dell’antica città romana. Grazie all’impiego di smartglass (occhiali multimediali trasparenti e leggeri di ultima generazione), i visitatori possono esplorare in maniera immersiva ricostruzioni digitali di edifici, strade e monumenti oggi in parte perduti o inglobati nel tessuto urbano contemporaneo. Durata: circa 1 ora e 30 minutiCosto: 20 euro a personaPrenotazione obbligatoria: archeonaute@gmail. 🔗 Leggi su Veronasera.it

