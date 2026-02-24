La velocità nel sangue | Elia Gori dai kart all' Airbus 320 è ufficialmente pilota

Elia Gori, noto per aver iniziato in kart e ora pilota di Airbus 320, ha deciso di cambiare rotta dopo aver scoperto che la sua passione per la velocità poteva diventare anche una professione. La sua scelta deriva dalla voglia di affrontare sfide più grandi e di testare i propri limiti in un settore diverso, più complesso. Ora, con il sogno di volare, Gori si prepara a superare nuovi ostacoli nel mondo dell’aviazione.

Il 21enne di Magione conclude un intenso addestramento e ottiene la licenza ATPL, seguendo le orme del bisnonno aviatore Il rombo dei motori nel DNA e la velocità scritta nel destino. La passione per la velocità, però, può portare su altre strade. Oggi, per il giovane Elia Gori, è il giorno della realizzazione di un sogno coltivato fin dall'infanzia: dopo un lungo e intenso percorso di studi e addestramento, è ufficialmente un pilota professionista. Originario di Magione, in provincia di Perugia, Elia è cresciuto in una terra che di velocità se ne intende, essendo la sua cittadina sede di un famoso autodromo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Mattia, giovane pilota di kart in tv. Da stasera il talent show sui motori

Antonio Pizzonia arrestato, l’ex pilota di Formula 1 furioso dopo una gara di kart del figlioAntonio Pizzonia, ex pilota di Formula 1, è stato arrestato negli Stati Uniti dopo un episodio di aggressione verificatosi al termine di una gara di kart a cui partecipava suo figlio.

Argomenti correlati

Tragedia di Brivio, depositata una perizia sul tasso di droga nel sangue dell’autista; Camminare sì, ma con passo attivo: cosa dice davvero la ricerca su velocità, aritmie e rischio di morte - SISMED; UK: la velocità della camminata riduce il rischio di aritmie cardiache; I migliori notebook da gaming per chi ha i videogiochi nel sangue.

Bronzo! Elia Barp e Federico Pellegrino conquistano il podio nella sprint a squadre, regalandoci un’altra medaglia: grandi ragazzi! - facebook.com facebook