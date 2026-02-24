La valigetta le telecamere e il fango | così si è tradito Cinturrino | Delinquente travestito

Carmelo Cinturrino si è tradito quando ha lasciato una valigetta, telecamere e tracce di fango sul luogo dell’azione. La sua presenza è stata confermata dagli investigatori, che hanno ricostruito ogni dettaglio del pomeriggio del 26 gennaio a Rogoredo. Le testimonianze e le prove raccolte indicano chiaramente il suo coinvolgimento in un episodio sospetto. Gli inquirenti continuano a seguire le tracce lasciate dall’assistente capo della Polizia.

La procura di Milano ha ricostruito minuto per minuto quanto accaduto il pomeriggio del 26 gennaio a Rogoredo, arrivando ad arrestare l'assistente capo della Polizia di Stato Carmelo Cinturrino. I primi indizi di anomalie arrivano dalla foto che ha scattato lo stesso poliziotto pochi minuti dopo lo sparo: Abderrahim Mansouri si trova supino e gli investigatori notano che naso, mento e labbra sono "imbrattate di materiale simile a terriccio". Una circostanza che non si sposa con la posizione in cui è stato fotografato Mansour. Accanto al suo corpo c'è una pietra e metà del viso, dalla parte in cui è stato raggiunto, è sporca di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Rogoredo,Pisani: Cinturrino delinquenteRogoredo, un cittadino è stato arrestato perché coinvolto in attività criminali. Il testimone oculare, il Dna (che non c'è) e la valigetta: tutti gli elementi contro CinturrinoUn testimone ha visto l'omicidio di Abderrahim Mansouri in via Impastato, zona Rogoredo, causando dubbi sulla versione ufficiale.