La strana storia del ritratto dell’assessora toscana in una mostra dell’accademia

L’esposizione è stata cancellata a causa del ritratto dell’assessora toscana, Cristina Manetti, che generò polemiche tra gli organizzatori. Il disegno, realizzato con tecnica artistica, rappresentava il volto dell’esponente regionale, attirando l’attenzione per il suo stile inquietante. La decisione di sospendere la mostra deriva da reazioni contrastanti tra pubblico e istituzioni, che temevano fraintendimenti o controversie. La vicenda resta al centro di discussioni sulla libertà artistica e i limiti della rappresentazione politica.

Dopo l’angelo con il volto di Giorgia Meloni c’è un caso di omaggio alla politica anche in Toscana. Ma la mostra che doveva far vedere il disegno del tratto dell’assessora regionale alla Cultura, Cristina Manetti è stata annullata. Manetti, spiega oggi il Corriere della Sera, è la politica coinvolta nella storia della patente ritirata e dell’intervento del governatore Eugenio Giani, di cui era capo di gabinetto. Monna Cristina. La storia del dipinto invece inizia dall’invito alla mostra «Storie fiorentine» per i 20 anni di attività dell’artista russa Anna Rubin, dal 2019 a Firenze. Nella locandina compare un dipinto del 2021 che si chiama Monna Cristina. 🔗 Leggi su Open.online

Firenze, Accademia delle Arti del disegno: in mostra anche un ritratto dell’assessora Manetti, ma lei lo fa ritirareUn ritratto di Monna Cristina, realizzato nel 2021, ha attirato l’attenzione a Firenze, provocando l’intervento dell’assessora Manetti.

La Domus Mazziniana uno scrigno prezioso per la Toscana e l’Italia, visita dell’assessora Cristina ManettiL’assessora Cristina Manetti ha visitato la Domus Mazziniana di Pisa, a causa dell’importanza storica di questo luogo.

