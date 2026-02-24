La storia surreale con il VAR che crea una lite che finisce in ospedale | Vai via o ti pugnalo!

Un litigio tra due spettatori è scoppiato dopo una decisione controversa del VAR durante una partita nel quartiere napoletano di Capodimonte, portando a una colluttazione che si è conclusa con un ferito in ospedale. La discussione si è accesa quando uno dei tifosi ha minacciato l’altro con parole minacciose, poi degenerando in violenza. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto.

2026-02-24 10:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Un pomeriggio di calcio nel quartiere napoletano di Capodimonte Finì con sirene e sangue. Quello che era un semplice seguito televisivo del Atalanta-Napoli Si è conclusa con un uomo di 40 anni ricoverato in ospedale dopo essere stato accoltellato dalla moglie, al centro di un equivoco esploso a seguito di una decisione arbitrale come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il punto di ebollizione è arrivato quando il VAR ha annullato un rigore in favore della squadra di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Open Var, “È Hien che cerca il contatto falloso con Hojlund, il gol era regolare” ma assolve il Var che era d’accordo con ChiffiIl Var ha confermato che il contatto tra Hien e Hojlund non era fallo, nonostante le proteste di quest’ultimo.

Strage di Monreale, «ma perché non vai piano?». La frase che ha dato il via alla lite: la testimonianza, l'Elfo e la cacciaLa vicenda di Monreale ha avuto inizio con un commento semplice ma provocatorio: «Ma perché non vai piano?».

