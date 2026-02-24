la storia di un quotidiano impegno concreto

Stefano Bacci guida l’associazione “Fiore di loto”, nata per usare lo sport come strumento di inclusione sociale. La sua decisione di dedicarsi a questo progetto nasce dalla volontà di aiutare persone con disabilità a trovare un senso di appartenenza attraverso attività sportive. Ogni giorno, l’associazione organizza eventi e incontri per favorire l’integrazione. La sua azione concreta si traduce in iniziative che coinvolgono diverse comunità locali.

Stefano Bacci è il presidente dell’associazione “Fiore di loto”, che si occupa di sport e inclusione: un progetto che parte dallo sport come strumento di inclusione. Con lui abbiamo voluto parlare per misurare le condizioni necessarie a svolgere attività con ragazzi diversamente abili, chiedendogli quali siano le difficoltà e le responsabilità di questo impegno: "Ho trovato le normali difficoltà che si trovano per ogni ragazzo. Ho aspettative diverse, è ancora più importante adattarsi e farsi capire ma le difficoltà sono le solite e ciò che in realtà serve è solo la capacità di adattamento". Signor Bacci, serve un metodo di allenamento specifico per loro? "No, non c’è niente di particolare: mi piace pensare che tutti siano trattati nel solito modo di un normodotato, la tipologia degli esercizi non cambia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

