Moustafà Mohamed ha aperto il suo primo ristorante a 16 anni a Milano, motivato dalla passione per la cucina. La sua decisione ha portato alla creazione di un’attività che ora impiega otto dipendenti e comprende anche una panetteria, una pasticceria e una hamburgeria nella stessa zona. La sua crescita dimostra come la determinazione possa trasformare un sogno giovanile in un’impresa consolidata. La sua storia continua a evolversi nel cuore della città.

Moustafà Mohamed, due anni fa, ha deciso di fare il grande salto, aprendo un piccolo ristorante in viale Monza, il Gourmet Pesce, a cui è seguita una panetteria e pasticceria artigianale e infine una hamburgeria con birreria nella stessa zona. Traguardi tagliati e sogni realizzati per un imprenditore 34enne partito da zero, arrivato in Italia dall’Egitto quando aveva solo 16 anni, per raggiungere il padre a Milano. Come è avvenuto il suo ingresso nel mondo del lavoro? "Poco dopo il mio arrivo mio padre ha perso il lavoro e, con un’amarezza che lo avrebbe segnato per anni, ha scelto di tornare in Egitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Francesca Tocca prima e dopo. La danza, la storia con Raimondo Todaro iniziata a 16 anni, il gossip su Francesco Totti e gli attacchi di panico: «Ho alti e bassi»Francesca Tocca, ballerina e protagonista del mondo dello spettacolo, racconta il suo percorso tra successi e sfide personali.

Crans-Montana, Chiara aveva solo 16 anni. Il padre: “Ora voglio giustizia”A Crans-Montana, il tragico incidente che ha coinvolto Chiara, 16 anni, ha profondamente colpito la comunità.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La storia del piccolo Mustafà diventato un simbolo; La storia di Moustafà: A 16 anni solo a Milano. Ora ho 8 dipendenti; Al campo profughi di Aida (Betlemme). Tra muri e palloni, alla ricerca di un futuro di speranza; Il bingo delle cure negli ospedali di Gaza a corto di tutto.

La storia del piccolo Mustafà diventato un simboloTra le tante storie di guerra una ci ha colpito particolarmente, ce ne ha parlato la nostra prof. in classe e siamo andati a documentarci meglio. È la storia di Mustafa al-Nazzal che ha legato, con un ... lanazione.it

La favola di Mustafà: destinato al canile, adottato da una famiglia di LodiMustafà ha una nuova casa e non dovrà entrare in un canile. Arriva da Riccione una storia a lieto fine di generosità, che si è risolta positivamente proprio poche ore prima del termine ultimo, fissato ... corrieredibologna.corriere.it