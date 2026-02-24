La sorella di Matilde Lorenzi scrive un commovente messaggio a Federico Tomasoni | Lei è orgogliosa di te

Lucrezia Lorenzi ha scritto un messaggio diretto a Federico Tomasoni per esprimere il suo affetto, a seguito della conquista dell'argento olimpico da parte sua. La sorella di Matilde ha sottolineato quanto sia fiera di lui e di come abbia onorato la memoria della sorella. La dedica ha toccato molti, portando alla luce un legame forte tra i due. La scena si è svolta sui social, suscitando molta emozione tra gli utenti.

Lo sorella di Matilde Lorenzi, Lucrezia, ha scritto un bellissimo post rivolgendosi direttamente a Federico Tomasoni, il fidanzato della sciatrice tragicamente scomparsa che le ha dedicato l'argento olimpico: "Tu l'hai onorata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Federico Tomasoni, un argento speciale per l’indimenticata Matilde LorenziFederico Tomasoni ha vinto una medaglia d’argento in memoria di Matilde Lorenzi, scomparsa prematuramente.

Perché Federico Tomasoni ha corso col sole sul casco: l’argento, le lacrime, la dedica a Matilde LorenziFederico Tomasoni ha indossato il casco con il sole per onorare la memoria di Matilde Lorenzi, deceduta in un incidente durante un allenamento.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Tomasoni, argento con il casco con il sole e la dedica a Matilde Lorenzi: Le favole esistono; Matilde Lorenzi, il papà: Nostra figlia ha sciato con Federico Tomasini. Abbiamo pianto per il suo argento; Il padre di Matilde Lorenzi: Abbiamo pianto per l’argento di Tomasoni, ha vinto per mia figlia; La gioia del papà di Matilde Lorenzi, morta in un incidente, per l'argento di Tomasoni, il suo fidanzato: Ieri erano in due, a sciare.

Matilde Lorenzi, chi era la sciatrice azzurra morta: l'incidente, l'ultimo viaggio a Ibiza e la dedica del fidanzato argento a Milano CortinaUna medaglia d'argento per la fidanzata Matilde LorenzI, scomparsa a ottobre 2024 dopo una tragica caduta in allenamento. Oggi Federico ... msn.com

La sorella di Matilde Lorenzi in lacrime: Ha dato tutta la sua forza a FedeLucrezia Lorenzi ha gioito per l'argento di Federico Tomasoni nello ski cross: Mati gli ha dato tutta la sua energia ... msn.com

"Ciao Mati questa è per te". Il meraviglioso post di Federico Tomasoni, argento nello skicross e fidanzato di Matilde Lorenzi Leggi l’articolo tinyurl.com/ycyprdty - facebook.com facebook

Milano Cortina, Tomasoni ricorda Matilde Lorenzi e si commuove: "Le favole esistono" x.com