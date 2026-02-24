La solitudine di Laura Pausini e quel Sanremo fondamentale di 33 anni fa

Laura Pausini ha scritto “La solitudine” 33 anni fa, in un momento in cui cercava di superare una rottura sentimentale. La canzone, nata a Sanremo, ha rivoluzionato la sua carriera e catturato l’attenzione di migliaia di fan. Il brano è diventato un simbolo di emozioni forti e di resilienza. Ancora oggi, la sua melodia accompagna molte persone nei momenti di tristezza e speranza.

Sanremo – " Non è possibile dividere la vita di noi due Ti prego, aspettami, amore mio Ma illuderti non so". C'è una canzone che, più di altre, segna l'inizio di una storia destinata a diventare un monumento internazionale della musica italiana: ' La solitudine ' di Laura Pausini, presentata 33 anni fa sul palco del Festival di Sanremo. Era il 1993. L'anno di 'Jurassic Park', della nascita ufficiale dell'Unione europea e della 44ª edizione del Festival condotta dall'intramontabile Pippo Baudo – la prima dalla sua scomparsa, lo scorso agosto – affiancato da Lorella Cuccarini. Pausini, una 19enne di Solarolo con una voce magnifica, sbaragliava la concorrenza nella categoria Nuove Proposte, con un brano destinato a cambiare per sempre la visione del pop italiano all'estero.