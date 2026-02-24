La serie TV di God of War di Prime Video ha trovato l’attore di Baldur ecco chi è

La decisione di casting di Prime Video ha portato alla scelta di un attore per interpretare Baldur nella serie di God of War, a causa della richiesta di portare fedelmente il personaggio alla televisione. La produzione ha scelto un attore noto per ruoli in produzioni di grande successo, confermando l’importanza di questa figura nella trama. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, pronti a scoprire come verrà rappresentato il dio nordico.

La serie TV di God of War targata Prime Video compie un passo decisivo: trovato l'attore che interpreterà Baldur, uno dei personaggi chiave della saga norrena. Secondo quanto riportato da Deadline, il ruolo andrà a Ed Skrein, volto noto per produzioni recenti come Jurassic World Rebirth. La scelta conferma l'importanza che il personaggio avrà nell'adattamento televisivo. Baldur non sarà una semplice presenza secondaria, ma un elemento centrale della prima stagione. L'annuncio rafforza un cast che sta prendendo forma con nomi di primo piano. Deadline riporta che Ed Skrein vestirà i panni di Baldur, il più giovane dei figli di Odino (interpretato da Mandy Patinkin) ma anche la sua arma più pericolosa.