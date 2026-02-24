La scienziata Bell Burnell ospite di UniSalento | Parità nella ricerca non ancora raggiunta

Bell Burnell, ricercatrice nota per il suo contributo alla fisica, evidenzia come la mancanza di parità di genere nella ricerca ostacoli l’uguaglianza nel mondo scientifico. Durante un intervento all’Università del Salento, ha sottolineato che le donne continuano a essere sottorappresentate e spesso incontrano difficoltà nel proseguire le loro carriere. La scienziata ha portato esempi concreti e soluzioni possibili, lasciando aperta la discussione.

L'inaugurazione dell'anno accademico nel Centro congressi del campus Ecotekne di Lecce. Protagonista della 71esima cerimonia, l'astrofisica britannica di fama mondiale, scopritrice con il suo tutor della prima pulsar. A lei la lectio magistralis LECCE – Anziché elogiare soltanto le luci, come nelle cerimonie-vetrina, questa volta sono state illuminate anche le ombre. Come il sottofinanziamento di cui soffre l'università italiana rispetto a quella degli altri Paesi: le risorse destinate all'istruzione e alla ricerca non superano nel Belpaese il 4 percento del Pil. Il livello più basso fra le maggiori economie dell'area euro.