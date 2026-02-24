La sagra degli Uffizi a Cinisello

La sagra degli Uffizi a Cinisello prende vita domenica 1 marzo, a causa della tradizione che si ripete ogni anno. La festa richiama molte famiglie del quartiere, che si riuniscono per gustare specialità locali e divertirsi con giochi e attrazioni. Le bancarelle offrono prodotti artigianali e dolci tipici, mentre il luna park attira bambini e adulti. La giornata si anima con spettacoli e musica dal vivo, creando un'occasione di festa condivisa.

La sagra prenderà vita nel Parco Canada di via Copernico. In programma le bancarelle con oltre 100 espositori, tante attrazioni e poi le divertenti e coloratissime giostre del luna park. Con anche la musica. Dalle 9.30 alle 17.30 saranno esposte auto e moto d'epoca: Vespe, Lambrette, i mitici Ciao e le Fiat 500. Non mancherà ovviamente di che sollazzare il palato con tanti golosi angoli street food.