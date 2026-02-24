La Russia sta cominciando a sentire la guerra

La Russia sta iniziando a sentire gli effetti della guerra, causati da quattro anni di conflitto prolungato. La popolazione, che fino a ora è stata tenuta all’oscuro, affronta crescenti difficoltà quotidiane. Le notizie di crisi economica e carenze di beni di prima necessità si fanno più forti nelle città e nelle campagne. Cresce la consapevolezza che il regime non può più nascondere la realtà a lungo. La situazione si sta facendo sempre più tesa.

Dopo quattro anni, l'obiettivo del regime di schermare la popolazione dalle sue conseguenze è sempre più difficile da sostenere In questi quattro anni di guerra in Ucraina, cominciata il 24 febbraio del 2022 con l’invasione su larga scala del paese, la Russia è cambiata in maniera profonda e al tempo stesso poco visibile. In maniera profonda perché la sua economia è stata stravolta e centinaia di migliaia di persone sono state ferite o uccise. Al tempo stesso, secondo molti resoconti per milioni di cittadini russi la vita non è poi molto diversa da prima dell’inizio della guerra, soprattutto nelle grandi città come Mosca o San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

