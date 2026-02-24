La Russa su Pucci a Sanremo | Solidarietà al comico mi aspetto una sorpresa da Conti – Il video

La conferenza stampa di Carlo Conti ha chiarito che Pucci si è rifiutato di partecipare a Sanremo dopo aver ricevuto minacce e accuse ingiuste, legate alla sua posizione politica. La Russa ha espresso solidarietà al comico e ha commentato che si aspetta una sorpresa da Conti durante il festival. La decisione di Pucci di non salire sul palco nasce da pressioni esterne che hanno suscitato molta discussione nel mondo dello spettacolo.

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2026 “Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressioni da parte di alcuno, per sua scelta, e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce, aggressioni che gli sono state rivolte da chi lo accusava, in sostanza, di non essere di sinistra. E capisco Pucci, capisco che non abbia voluto mettere a rischio la sua serenità, ma da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più che dire: 'Vabbè, pazienza, ha deciso lui'. Mi aspetto, magari, una sorpresa. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo, l’appello di La Russa al conduttore: su Pucci mi aspetto una sorpresa riparatoria. Ci sono tanti modi per farlo, Conti ne trovi uno (video)La Russa ha chiesto al conduttore di sorprendere Pucci con un gesto riparatorio, dopo le tensioni emerse in vista di Sanremo.

Sanremo, La Russa lancia un appello a Conti: “Mi aspetto una sorpresa, ci sono tanti modi per ripagare Pucci”Ignazio La Russa ha pubblicamente chiesto a Carlo Conti di sorprendere il pubblico, motivato dalla polemica sul mancato coinvolgimento di Andrea Pucci a Sanremo.

La Russa su Pucci a Sanremo: “Solidarietà al comico, mi aspetto una sorpresa da Conti”

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Russa: Conti inviti Pucci a Sanremo: presenza riparatoria; La Russa si spende per Pucci. Ma il comico non è Dreyfus; Sanremo, l'appello di La Russa a Conti: Garantire presenza riparatoria di Pucci; Caso Pucci, Luca Bizzarri contro La Russa: Fa il presidente del Senato perché siamo dei rinc...

La Russa su Pucci a Sanremo: Solidarietà al comico, mi aspetto una sorpresa da Conti(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2026 Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressioni da parte di alcuno, per ... quotidiano.net

L’intervento di La Russa per Pucci? Siamo un paese di elettori rincoglioniti se quello fa il presidente del Senato: il video di Luca BizzarriIo credevo fosse Lercio: Bizzarri al vetriolo contro il video di La Russa ... ilfattoquotidiano.it

In un video pubblicato sui propri canali social, il Presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sulla recente polemica che ha coinvolto il comico Andrea Pucci in relazione alla sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. La Russa ha citato la - facebook.com facebook

Sanremo, La Russa rivuole Pucci. Conti: “Io meloniano No libero” x.com