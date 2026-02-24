La Russa ora cita Almirante sul poliziotto di Rogoredo | Darei doppia pena
Ignazio La Russa ha ricordato le parole di Giorgio Almirante riguardo alla legge e alla giustizia, in risposta al caso del poliziotto di Rogoredo fermato con l'accusa di omicidio volontario. La sua dichiarazione, rivolta alla richiesta di punizione, ha suscitato attenzione per il suo richiamo a una frase storica dell’ex leader missino. La discussione si concentra ora sulle responsabilità e sulla severità delle sanzioni. La vicenda continua a dividere le opinioni pubbliche.
Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul caso del poliziotto Cinturrino fermato con l'accusa di omicidio volontario, cita parole di Giorgio Almirante utilizzate ai tempi del terrorismo.
Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Mario Giordano contro l'indagine per omicidio: "Gli darei medaglia"Mario Giordano difende il poliziotto coinvolto nella sparatoria a Rogoredo.
Omicidio a Rogoredo, il poliziotto arrestato: “Ho messo la pistola vicino a Mansouri per paura delle conseguenze”Carmelo Cinturrino ha confessato di aver sparato a Mansouri dopo aver messo la pistola vicino a lui, spinto dalla paura delle ripercussioni.