La Russa ora cita Almirante sul poliziotto di Rogoredo | Darei doppia pena

La Russa ora cita Almirante sul poliziotto di Rogoredo

Ignazio La Russa ha ricordato le parole di Giorgio Almirante riguardo alla legge e alla giustizia, in risposta al caso del poliziotto di Rogoredo fermato con l'accusa di omicidio volontario. La sua dichiarazione, rivolta alla richiesta di punizione, ha suscitato attenzione per il suo richiamo a una frase storica dell’ex leader missino. La discussione si concentra ora sulle responsabilità e sulla severità delle sanzioni. La vicenda continua a dividere le opinioni pubbliche.