La Roma segreta che incanta il mondo | i luoghi nascosti raccontati dal The Guardian

Il The Guardian ha svelato i luoghi segreti di Roma, attirando l’attenzione di appassionati e turisti. La causa è la scoperta di angoli nascosti e meno noti della città eterna, spesso ignorati dai visitatori più distratti. Questi spazi sorprendono per la loro storia e atmosfera autentica, lontani dalle rotte principali. I dettagli di questi luoghi insoliti aprono nuove prospettive sulla capitale italiana, invitando a esplorare un volto meno conosciuto di Roma.

C’è una Roma diversa in grado di sorprendere anche chi crede di conoscerla già. È una Roma che va oltre i monumenti più celebri, che non è solo palazzi del potere e Colosseo, luoghi simbolo della cristianità e Fori Imperiali. Stiamo parlando di una città che sa essere anche discreta e silenziosa, tra giardini nascosti, chiesette appartate e luoghi che non vi sareste mai immaginati di poter visitare. Ed è proprio questa dimensione meno evidente ad aver conquistato un quotidiano internazionale come The Guardian, che ha dedicato un itinerario speciale alla Roma segreta, quella lontana dalle rotte turistiche più battute. 🔗 Leggi su Funweek.it

Una città segreta sotto Roma, l’incredibile scoperta che rivoluziona tutto: il web sta impazzendoNel cuore pulsante di Roma, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, si cela un mondo nascosto che sta catturando l’attenzione di archeologi. blitzquotidiano.it

Roma nascosta, la città segreta che nessuno guarda: a 9 metri di profondità giace una storia di oltre 2.000 anni. Scendere sotto il livello stradale significa attraversare diversi secoli in pochi passi: dall’età imperiale al Medioevo, fino all’età moderna Tutti noi, quando camminiamo per Roma, lo facciamo ... leggo.it

