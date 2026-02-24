La rivoluzione del Challenge | Napoli capofila per un calcio senza ombre

Il crescente utilizzo dei social media ha portato alla nascita del “Challenge”, un fenomeno che coinvolge sempre più giovani e cambia il modo di vivere lo sport. Napoli si distingue come protagonista di questa tendenza, con squadre e tifosi che condividono contenuti e sfide online. La diffusione di queste iniziative ha portato a un coinvolgimento più diretto tra pubblico e squadra, trasformando il modo di esprimere passione e appartenenza. La questione resta aperta su come questa realtà influenzerà il calcio tradizionale.

Il calcio italiano si trova dinanzi a una svolta culturale che potrebbe riscrivere definitivamente il rapporto tra campo e tecnologia. Il Napoli, per volere del presidente Aurelio De Laurentiis, ha ufficialmente rotto gli indugi proponendo l'introduzione del VAR a chiamata (il cosiddetto challenge ). Una mossa nata sull'onda delle tensioni post-Bergamo e che punta a trasformare lo strumento da entità inquisitoria a risorsa collaborativa. Come evidenziato da Alberto Brandi per Sport Mediaset, affidare ai tecnici la possibilità di richiedere una revisione video — sulla scorta di quanto avviene nel basket e nel volley — sposterebbe parte della responsabilità decisionale dall'arbitro alla panchina, eliminando alla radice la cultura del sospetto e delle "congiure" arbitrali.