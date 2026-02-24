La rivoluzione del Bodø Glimt ha un nome | Knutsen il Klopp norvegese che fino al 2017 insegnava alle elementari

Knutsen guida il Bodø Glimt, che ha sconfitto l’Inter 3-1 all’andata dei play-off di Champions League, perché ha rinnovato la squadra con giovani talenti e strategie innovative. L’allenatore, ex insegnante di scuola elementare, ha portato un metodo diverso alla squadra, che ora si prepara alla sfida di questa sera. Il suo approccio pratico e diretto ha cambiato il volto del club norvegese. La partita promette di essere intensa e ricca di sorprese.

Un reportage sul Bodø Glimt, che questa sera affronterà l'Inter nei play-off di ritorno di Champions League; all'andata ha vinto 3-1, in casa. So Foot scrive: Nel nord della Norvegia, un club, che fino a pochi anni fa militava ancora in seconda divisione, inanella imprese sulla scena europea. E sogna di eliminare l'Inter in Champions. Il tutto senza alcun investitore esterno, con giocatori locali, un ex maestro elementare come allenatore, sponsor ecologici e un messaggio per il resto del mondo: il Grande Nord è il futuro. Come tutte le mattine, Arild Jensen raggiunge a piedi il porto di Bodø per ritrovare il suo peschereccio e inoltrarsi nel gelido Mare di Norvegia.