La rivolta dei netturbini | Aggressioni e mezzi pericolosi Non si può lavorare così

Il clima di tensione tra i netturbini di Lecco deriva dalle continue aggressioni e dai comportamenti pericolosi sul lavoro. I lavoratori denunciano di non poter svolgere il proprio compito in sicurezza e chiedono interventi immediati. Sono scesi in piazza in modo deciso, bloccando le strade e chiedendo risposte concrete alle autorità. La situazione resta critica e necessita di soluzioni rapide per garantire la sicurezza degli operatori.

Lecco, 24 febbraio 2026 – Un picchetto a oltranza dei netturbini di Lecco contro le aggressioni, i comportamenti antisindacali, la mancanza di sicurezza. I sindacalisti dell'Usb e lavoratori di Econord che rappresentano hanno annunciato per domani un presidio fisso alla porta dell'Ispettorato del Lavoro di Lecco, nella sede dell' Inail. Econord è la società che si occupa del servizio di nettezza urbana nella città dei Promessi sposi per conto di Silea, la Società pubblica provinciale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. "Negli ultimi mesi – spiega Davide Canto dal sindacato autonomo – abbiamo inviato ripetute segnalazioni e diffide alla società Econord, alla prefettura di Lecco, all'Ispettorato del Lavoro e a Silea in merito a fatti gravissimi avvenuti presso l'appalto di Lecco.