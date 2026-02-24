La Regione Puglia cancella accantonamenti per vecchi prestiti | Recuperate risorse per investimenti

La Regione Puglia ha deciso di cancellare gli accantonamenti relativi ai vecchi prestiti, spostando le risorse sul bilancio dello Stato. Questa mossa permette di recuperare fondi che ora saranno utilizzati per nuovi investimenti pubblici. Ubaldo Pagano, presidente della V Commissione, spiega che il debito regionale non sarà più presente nei bilanci locali, ma sarà gestito direttamente dal governo centrale. La decisione interessa diverse annualità di prestiti e comporta un cambiamento nei conti regionali.

La Giunta ha detto sì recependo le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sulla cancellazione del debito delle Regioni relativo alle anticipazioni di liquidità destinate al risanamento dei servizi sanitari In pratica, il debito "non resta più iscritto nei bilanci regionali - spiega il presidente della V Commissione Ubaldo Pagano - ma viene trasferito sul bilancio dello Stato, che provvederà direttamente al pagamento delle rate. La legge approvata dal Parlamento, stabilisce che dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle Regioni con Cassa Depositi e Prestiti per far fronte alle anticipazioni di liquidità è integralmente assunto dallo Stato.