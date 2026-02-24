Meloni critica duramente un episodio recente, definendolo un tradimento verso la nazione e le forze dell'ordine. La sua presa di posizione nasce da un fatto concreto avvenuto nella capitale, dove si sono verificati atti di vandalismo contro una caserma. La leader afferma che si tratta di un gesto gravissimo che mette in discussione il rispetto per le istituzioni. La discussione politica si intensifica, con la sinistra pronta a intervenire in Parlamento.

"Un atto gravissimo, un tradimento nei confronti della Nazione e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell'Ordine". La premier in serata commenta così gli sviluppi dell'indagine sulla morte del pusher nel "boschetto della droga" a Rogoredo. "Provo profonda rabbia - aggiunge la Meloni - all'idea che l'operato di chi tradisce la divisa possa sporcare il lavoro dei tantissimi uomini e donne che, ogni giorno, ci proteggono e difendono la nostra sicurezza. Chi indossa una divisa e rappresenta le Istituzioni ha il dovere di farlo con il massimo del rigore. Con chi sbaglia, a maggior ragione perché indossa quella divisa, occorre essere implacabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meloni scuote il caso Rogoredo: “Sgomento e rabbia, sarebbe tradimento della nazione”Meloni esprime rabbia e sdegno dopo l’uccisione di un pusher nel boschetto di Rogoredo, causata secondo lei da comportamenti irresponsabili.

Omicidio a La Spezia, la sinistra non aspetta e strumentalizza: così scatta l’assalto al governoDi fronte alla tragedia avvenuta all’istituto Domenico Chiodo di La Spezia, è fondamentale mantenere rispetto e riservatezza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La rabbia di Meloni: Un tradimento. Sinistra all'assalto: Governo in Aula; La rabbia profonda di Meloni per l'arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l'omicidio di Rogoredo; La roulette dei dazi, profonda rabbia di Meloni, neonato morto cadendo dalle scale e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Meloni non si astiene e attacca: Dai giudici decisioni assurde.

La roulette dei dazi, profonda rabbia di Meloni, neonato morto cadendo dalle scale e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataStart, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 24 febbraio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: og ... today.it

Meloni scuote il caso Rogoredo: Sgomento e rabbia, sarebbe tradimento della nazioneLe parole della presidente del Consiglio arrivano nel pieno della tempesta che si è abbattuta su Rogoredo, dopo gli ultimi sviluppi sull’uccisione di un ... thesocialpost.it

La «rabbia profonda» di Meloni per l'arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l'omicidio di Rogoredo x.com

Omicidio Rogoredo, Meloni dopo l'arresto del poliziotto: "Sgomento e rabbia" - facebook.com facebook