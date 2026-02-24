La provincia in lutto per Cellini cuore marchigiano a Bologna

La scomparsa di Luciano Cellini, cittadino di Casteldurante, è stata causata da un grave problema di salute. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che ricordano il suo impegno nel volontariato e nel tessuto sociale locale. Cellini, noto per aver dedicato anni alla comunità, lascia un vuoto tra chi lo conosceva. La sua morte ha toccato profondamente l’intera provincia, che si stringe intorno alla famiglia.

© Ilrestodelcarlino.it - La provincia in lutto per Cellini cuore marchigiano a Bologna

Cordoglio nell’antica Casteldurante per la morte di Luciano Cellini, avvenuta ieri a Bologna all’età di 91 anni. Ormai in pensione, per anni era stato il cuore della Comunità dei Marchigiani a Bologna, di cui aveva ricoperto le cariche di presidente e segretario, associazione attiva da oltre 50 anni, fondata per unire i numerosi corregionali residenti nel capoluogo emiliano. "Questa notizia mi porta un grande dolore - racconta il fratello Paolo Cellini, ex presidente del Comitato Regionale Marche della FIGC - ma sapere che ha concluso la sua esistenza in modo sereno, con i quattro figli e le loro famiglie accanto, mi rincuora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il mondo della politica marchigiano in lutto per la scomparsa di Mario Paglialunga. Una vita spesa per gli ideali socialisti "Non mi sento bene", poi il malore fatale sul letto. Il calcio marchigiano in lutto per la morte di Diego RuspantiniIl calcio marchigiano piange la scomparsa di Diego Ruspantini, avvenuta improvvisamente dopo un malore a Porto Recanati. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La provincia in lutto per Cellini cuore marchigiano a Bologna; Due comunità in lutto per la scomparsa del ventenne Pritpal Singh; Lutto a Laglio, è morto il pittore Giuseppe Cetti; Vitulano in lutto: giovane di 20 anni si toglie la vita. Calcio di provincia in lutto: trovato senza vita Christian Jidayi, giocò in C contro il MonzaChristian Jidayi è morto; cause in accertamento. Club e tifosi, tra cui Pro Patria, esprimono cordoglio. Il suo passato in Serie C avvicina la vicen ... monza-news.it Taurano in lutto per la morte di Domenico, annullata la fiaccolataLa notizia della morte del piccolo Domenico Caliendo ha sconvolto anche la comunità di Taurano, in provincia di Avellino, la città ... msn.com Revocato a Campagna, in provincia di Salerno, l’evento per la presentazione del libro “Mussolini e il fascismo – L’altra storia”, previsto ieri alle 19 nella Sala Gelsomino D’Ambrosio. Il sindaco Biagio Luongo ha motivato la decisione - dopo averla autorizza - facebook.com facebook