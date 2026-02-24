La provincia di Frosinone protagonista a Casa Sanremo 2026 | tre lady chef portano la tradizione al Festival di Sanremo

Tre chef donna della provincia di Frosinone portano la tradizione culinaria locale a Casa Sanremo 2026. La causa è il forte legame tra la cucina ciociara e la cultura del territorio, che queste professioniste vogliono condividere con il pubblico del festival. Dal 24 al 28 febbraio, le tre chef preparano piatti autentici, valorizzando ricette tramandate di generazione in generazione. La loro presenza arricchisce il palinsesto gastronomico dell’evento e attira l’attenzione di appassionati e visitatori.

La Ciociaria sbarca al Festival di Sanremo 2026 e lo fa con il suo “piatto forte”: il cibo. Dal 24 al 28 febbraio, nella prestigiosa cornice di Casa Sanremo, tre chef donne rappresenteranno con orgoglio la tradizione gastronomica del territorio frusinate, deliziando i palati di cantanti, ospiti e addetti ai lavori della celebre kermesse ligure. Una squadra tutta al femminile, unita dalla passione, dall’esperienza e dall’amore per la propria terra: la Ciociaria diventa così ambasciatrice di sapori autentici, ricette identitarie e innovazione culinaria. Protagonista per il quarto anno consecutivo è Annarita Nobili, chef patron dell’Osteria Nobili. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Da protagoniste al Festival: le quattro “Lady Chef” della provincia di Latina nelle cucine di Casa SanremoLe quattro Lady Chef provenienti dalla provincia di Latina sono state invitate a partecipare a Casa Sanremo, evento legato alla 76ª edizione del Festival della Canzone italiana, per la loro abilità in cucina.

Da Ortona al festival di Sanremo 2026: c’è la lady chef Franca Di PietrantonioFranca Di Pietrantonio ha conquistato il palco di Sanremo 2026 portando la sua passione culinaria dall’Abruzzo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Elezioni 2026 in provincia di Frosinone: ecco quando si vota e tutti i comuni coinvolti; Ente Parco e Provincia di Frosinone hanno siglato l'accordo per la collaborazione con Polizia Provinciale per la Riserva Lago di Canterno.; AIDDA Lazio Women Enterprise Roadshow: la terza tappa approda a Frosinone il 26 febbraio; La provincia di Frosinone e Cassino si illuminano di blu per onorare le vittime civili di guerra.

Frosinone, caso rifiuti e appalto alla Super Eco da rivedere. L’opposizione: «È mancata la trasparenza»«Noi lo avevamo detto». I consiglieri comunali del gruppo Futura e di Forza Italia hanno gioco facile ora che il Consiglio di Stato ha annullato ... ilmessaggero.it

Provincia e Parco Monti Ausoni insieme per proteggere il Lago di Canterno e le aree protetteFirmato un Protocollo d’Intesa triennale per vigilanza, prevenzione degli illeciti ambientali e promozione della cultura del rispetto del territorio ... tunews24.it

Ciro Salvo a Casa Sanremo: «La pizza romana Buona, ma il napoletano verace poi vuole la sua». Il maestro dei Tre Spicchi parla di qualità, personale e pronostica la vittoria di Sal Da Vinci - facebook.com facebook