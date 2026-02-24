La crescente tensione tra potenze straniere ha portato a un conflitto che si protrae da mesi, alimentato dalla propaganda russa, dai veti ungheresi e dal ritiro di Trump dagli accordi internazionali. Questa complessa dinamica si riflette nella difficile situazione in Ucraina, dove ogni mossa internazionale aggrava la crisi. Le decisioni prese finora hanno contribuito a un impasse che sembra senza via d’uscita, lasciando il paese in uno stato di incertezza crescente.

Gli 007 e la propaganda pro Putin Il mistero della lista dei sospettiIl Copasir ha ricevuto ieri il report dei servizi segreti sulla disinformazione russa. Nessuna indagine . Conte attacca: Assurdo, siamo in democrazia. Borghi (Pd): c’è una guerra ibrida da ... quotidiano.net

Navalny ucciso col veleno di una rana, l'accusa di 5 Paesi europei al Cremlino. Mosca: PropagandaPossibile svolta sul mistero della morte di Alexei Navalny. Ci sarebbero le prove che il presidente russo Vladimir Putin ordinò l'avvelenamento del leader dell'opposizione, morto 47enne due anni fa, ... adnkronos.com

"L’ennesimo capolavoro dell’ideologia e della propaganda di un Occidente nichilista che deve in ogni modo demonizzare la Russia di Putin, colpevole di non piegarsi alla americanizzazione imperialistica del pianeta" L'editoriale della domenica di Diego Fus - facebook.com facebook