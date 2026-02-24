Arezzo, 24 febbraio 2026 – Il 1 marzo alle 17,30 appuntamento al t eatro di Anghiari con la proiezione a ingresso gratuito di Clash to me. Vent’anni fa partiva l’avventura di “Clash to me”. 10 anni fa quell’avventura è diventata un libro. Musica teatro e storia: illusioni che sono arrivate a premere al confine delle nostre sfere emotive, a volte trapassandole. Da un teatrino di provincia ai teatri maggiori, dal Leoncavallo al Piper Club, dai notturni di Radio Rai alla BBC Radio 6. Un’avventura che è stata semplicemente quello che siamo: “punk contadini e disgraziati ma di livello”, come ci chiamò una volta un noto personaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

