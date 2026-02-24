La presenza di Mattarella al Csm simbolica e ‘patriottica’ testimonia la deriva etica della società

La visita di Mattarella al Csm nasce dalla preoccupazione per il crescente scollamento tra etica e istituzioni. La sua presenza evidenzia il bisogno di rafforzare i valori di integrità e trasparenza nel sistema giudiziario. La scelta di partecipare di fronte a una platea di magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine sottolinea l’urgenza di affrontare le criticità interne. La scena si svolge in un momento di tensione tra esigenze di riforma e sfide etiche.

di Francesca Carone* La Costituzione scritta dai Padri costituenti e approvata nel dicembre del 1947, non è un documento definitivo racchiuso in un luogo sicuro, consegnato una volta per tutte alla storia del nostro Paese. Non appartiene al “passato”: è la traccia indelebile e atemporale più alta della politica italiana che riassume l’universalità dei valori, dei diritti e dei doveri nell’alveo della convivenza civile e della legalità. Dietro questo documento vi è la lotta non solo fisica, ma anche intellettuale di tutti coloro che hanno difeso il nostro Paese prima e dopo che fosse scritta. La Costituzione assolve ad un ruolo fondamentale nella vita civile e politica del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mattarella interviene al Csm "Mia presenza inconsueta, è la prima volta in 11 unni" – Il videoIl presidente Mattarella ha partecipato per la prima volta in 11 anni al Consiglio superiore della magistratura, una presenza insolita che ha attirato l’attenzione.

Csm, Mattarella: "Mia presenza inconsueta, mai in 11 anni da Capo Stato"Il presidente Sergio Mattarella ha partecipato ai lavori del Consiglio superiore della magistratura, un episodio raro dopo undici anni di mandato.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L’insolita partecipazione di Mattarella al Consiglio superiore della magistratura; Schiaffo di Mattarella a Nordio: Serve rispetto per il Csm; La strigliata di Mattarella e il blitz al Csm: Esorto al rispetto vicendevole tra istituzioni. Tajani: Abbassare i toni a partire da Gratteri; Csm, oggi il blitz di Mattarella per abbassare i toni dello scontro: Serve rispetto vicendevole tra istituzioni.

Niscemi, Mattarella sorvola area frana: la visita a sorpresa del capo dello StatoVisita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 23 febbraio, a Niscemi (Caltanissetta). Il capo dello Stato ha prima sorvolato, a bordo di un elicottero, la zona ... adnkronos.com

Il significato della presenza di Mattarella al CsmA un mese dal referendum sulla giustizia, lo scontro tra le opposte fazioni ha raggiunto livelli tali che anche nella rissosa politica italiana non sono facili da incontrare. Il termine fazioni non è ... difesapopolo.it

Oggi a Niscemi la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ** è stata molto più - facebook.com facebook

La visita del Presidente Mattarella a #Niscemi è una ulteriore dimostrazione della presenza delle istituzioni al fianco della popolazione di Niscemi. Ringrazio il Capo dello Stato per la sua presenza che evidenzia la vicinanza e la solidarietà del Paese. #Sic x.com